Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Не пропускающая российские корабли Украина получила ответ Москвы
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Имя сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон связали с Гарри Поттером
Как выглядит типичный английский дом (фото)
Натали рассказала о пластике
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли
Боярская, Безрукова, Кожевникова на закрытии ММКФ 2018
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Что не так с «Бостоном»? Василевский и «Тампа» повели в серии
«Тосно» не подал заявку на еврокубки. Что будет дальше
Бруклин Бекхэм встречается с 28-летней танцовщицей
Кристина Орбакайте в обтягивающем платье пришла в Большой театр
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
Российская власть наконец удовлетворила Макаревича - СМИ
Симоньян: Россия в два твита «обрушила» Америку
Фоторепортажи
12Восстание обреченных
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
10:11 (мск), источник: "Российская газета"

На экс-мэра Симферополя завели уголовное дело за злоупотребления

В Республике Крым возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Симферополя Геннадия Бахарева, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при распоряжении муниципальным имуществом.

Источник: AP 2018

По сообщению пресс-службы МВД по Республике Крым, экс-чиновник передал одной из коммерческих организаций для использования в ее финансово-хозяйственной деятельности принадлежащий муниципалитету земельный участок общей площадью около 5000 квадратных метров с находящимися на нем объектами недвижимости — мастерской, хозяйственно-бытовыми и складскими помещениями.

Законодательство РФ не запрещает передавать в аренду муниципальную недвижимость, но для этого предусмотрена конкурсная процедура, с победителем которой заключается договор. Но в случае с экс-мэром какие-либо документы, позволяющие бизнесу использовать муниципальные объекты, не составлялись. И, как следствие, арендная плата не начислялась и в бюджет не поступала. По версии следователей МВД, тем самым город недополучил доходы от использования недвижимого имущества на общую сумму более 3,2 миллиона рублей.

Поскольку передача имущества стала результатом лишь устной договоренности мэра с предпринимателями, сейчас городская администрация не имеет возможности взыскать с коммерческой организации эти деньги в порядке гражданского судопроизводства.

Следственное подразделение МВД по Республике Крым предъявило экс-главе администрации Симферополя обвинение по части 3 статьи 285 Уголовного кодекса РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия). Максимальное наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы. Но пока обвиняемому избрана мера пресечения — подписка о невыезде. МВД не называет имя подследственного мэра, но, как сообщил «РГ» источник в администрации Симферополя, речь идет об экс-мэре Геннадии Бахареве.

— Я не буду комментировать эту ситуацию, — сказал Геннадий Бахарев. — Но многое из той информации, которая идет сейчас, в конечном итоге не подтверждается.

Все новости региона
 Лавров: В действиях ЕС и НАТО на Украине - все антироссийское
Лавров: Ситуация в мире становится все более напряженной из-за США
Минобороны ужесточило для военных правила пользования телефонами
Что значит для рубля решение ФРС не повышать ставку
Охранники Джонни Деппа подали на него в суд
Китай разместил ракеты на спорных островах Южно-Китайского моря
Определились финалисты Лиги чемпионов
Автор книг о Гарри Поттере извинилась за смерть эльфа Добби
Глава Amazon пожаловался на сложность потратить заработанное
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Шапито, а не игра. «Ливерпуль» вышел в финал ЛЧ, уступив «Роме» «Ливерпуль» — в финале Лиги чемпионов спустя 11 лет. Клопп — спустя пять. И опять «Ливерпуль», как и его тренер, не выглядит фаворитом предстоящего матча
Авто
Ford придумал очень странный автомобиль Американский производитель намерен получить патент на необычную конструкцию транспортного средства, которая объединит автомобиль и мотоцикл
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно» Человек-оркестр — актер, продюсер и режиссер Данила Козловский поделился мыслями о женском равноправии, о том, как не решался брать свою возлюбленную на роль в «Тренере» и как годами готовился стать режиссером
Недвижимость
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
За что вас могут не выпустить за границу
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Названа страна с самым дешевым гражданством
Леди
6 неожиданных модных сочетаний цветов, которые нам понравились Черный + красный, белый + голубой, розовый + красный – старая и новая классика, которая бросается на тебя с каждой витрины магазина
Дети
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью Фигура телезвезды заметно изменилась.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь