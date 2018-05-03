В Самарской области на реке Сок утонул мужчина
Его тело нашли под перевернутой лодкой около Старосемейкино.
Его тело нашли под перевернутой лодкой около Старосемейкино.
В среду, 2 мая, в районе Сокского залива около Старосемейкино в Красноярском районе региона рыбаки заметили перевернутую лодку на поверхности воды. Когда они начали транспортировать плавсредство, то под лодкой нашли тело мужчины. Рыбаки сообщили об этом дежурному
— В 15:00 на место происшествия была направлена водолазная группа ПСО СН. Спасатели обнаружили мужчину в 50 метрах от берега, — рассказали в
На берег тело мужчины доставили в 17:35. После этого его передали сотрудникам МВД.