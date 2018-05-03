В Самарской области на реке Сок утонул мужчина

В среду, 2 мая, в районе Сокского залива около Старосемейкино в Красноярском районе региона рыбаки заметили перевернутую лодку на поверхности воды. Когда они начали транспортировать плавсредство, то под лодкой нашли тело мужчины. Рыбаки сообщили об этом дежурному поисково-спасательной службы Самарской области.