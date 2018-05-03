Директор департамента строительства нижегородской администрации Юрий Щеголев арестован по подозрению во взяточничестве

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Уголовное дело в отношении чиновника возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, осенью 2016 года подозреваемый предложил директору строительной компании оказать содействие при участии в аукционе на строительство детского сада в ЖК «Зенит» (Советский район) за взятку в размере 6,5 млн рублей, что составляет не менее 5% от стоимости контракта.

После этого Щеголев, несмотря на то, что заявка и документация данной строительной компании не соответствовали требованиям аукциона, дал указания членам комиссии признать эту заявку действительной. По результатам проведенного аукциона со строительной фирмой был заключен муниципальный контракт на сумму свыше 130,5 млн рублей.

Как сообщает СУ СК, 2 мая 2018 года в салоне автомашины Lexus на территории Нижнего Новгорода подозреваемый получил от директора строительной фирмы последнюю часть взятки в сумме 800 тысяч рублей. Его задержали следователи СК и оперативные сотрудники УФСБ по Нижегородской области. Ему предъявлено обвинение.