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11:03 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Директор департамента строительства нижегородской администрации Юрий Щеголев арестован по подозрению во взяточничестве

Директор департамента строительства администрации Нижнего Новгорода Юрий Щеголев арестован по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области 3 мая 2018 года.

Источник: Reuters

Уголовное дело в отношении чиновника возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, осенью 2016 года подозреваемый предложил директору строительной компании оказать содействие при участии в аукционе на строительство детского сада в ЖК «Зенит» (Советский район) за взятку в размере 6,5 млн рублей, что составляет не менее 5% от стоимости контракта.

После этого Щеголев, несмотря на то, что заявка и документация данной строительной компании не соответствовали требованиям аукциона, дал указания членам комиссии признать эту заявку действительной. По результатам проведенного аукциона со строительной фирмой был заключен муниципальный контракт на сумму свыше 130,5 млн рублей.

Как сообщает СУ СК, 2 мая 2018 года в салоне автомашины Lexus на территории Нижнего Новгорода подозреваемый получил от директора строительной фирмы последнюю часть взятки в сумме 800 тысяч рублей. Его задержали следователи СК и оперативные сотрудники УФСБ по Нижегородской области. Ему предъявлено обвинение.

При этом в администрации города НИА «Нижний Новгород» сообщили, что 28 апреля Юрий Щеголёв написал заявление на административный отпуск на 3—4 мая.

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