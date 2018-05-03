«Мазда» загорелась на ходу в Бердске: в салоне находился ребенок (ВИДЕО)

«Мазда» загорелась на ходу в Бердске: в салоне находился ребенок, сообщает портал «АвтоБердск».

Инцидент произошел утром 3 мая в микрорайоне Молодёжный. Девушка-водитель ехала по Красной Сибири в сторону ДК «Родина» и во время движения почувствовала запах гари. Женщина свернула на парковку, остановилась и вытащила ребенка из машины.

Через несколько минут на место происшествия прибыли пожарные. Они потушили горящий автомобиль, но «Мазда» успела выгореть полностью. Кроме того, огонь повредил припаркованную рядом «Шкоду».

В результате пожара ни женщина, ни ребенок не пострадали.

По словам очевидцев, пожарная автоцистерна во время разворота на узкой парковке зацепила стоящий рядом автомобиль и разбила ему оптику.

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