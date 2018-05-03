«Мазда» загорелась на ходу в Бердске: в салоне находился ребенок (ВИДЕО)
Инцидент произошел утром 3 мая в микрорайоне Молодёжный, об этом сообщает портал «АвтоБердск».
Инцидент произошел утром 3 мая в микрорайоне Молодёжный, об этом сообщает портал «АвтоБердск».
«Мазда» загорелась на ходу в Бердске: в салоне находился ребенок, сообщает портал «АвтоБердск».
Инцидент произошел утром 3 мая в микрорайоне Молодёжный.
Через несколько минут на место происшествия прибыли пожарные. Они потушили горящий автомобиль, но «Мазда» успела выгореть полностью. Кроме того, огонь повредил припаркованную рядом «Шкоду».
В результате пожара ни женщина, ни ребенок не пострадали.
По словам очевидцев, пожарная автоцистерна во время разворота на узкой парковке зацепила стоящий рядом автомобиль и разбила ему оптику.
Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.