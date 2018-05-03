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11:48 (мск), источник: Комсомольская правда

ДТП в Байкальске: пять человек пострадали при столкновении двух автомобилей

На месте работают инспекторы ГИБДД.

Источник: Комсомольская правда

Серьезная авария произошла в четверг, 3 мая, около 13.30 часов вблизи города Байкальска Иркутской области. На 147 километре трассы Р-258 «Байкал» столкнулись две машины «Тойота Марк II» и «Тойота Карина». В результате пострадали пять человек.

— Водители и пассажиры обоих автомобилей госпитализированы в ближайшую больницу, — сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области. — Среди пострадавших два ребенка.

Сейчас на месте работают инспекторы ГИБДД, они устанавливают виновника аварии. Также в полиции сообщили, что ДТП никак не повлияло на движение других автомобилей, пробки нет. Следователи проводят проверку.

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