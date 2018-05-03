Иркутский бизнесмен убил коллектора, который требовал с него запплатить по долгам

Завершилась громкая история, которая год назад прогремела в Иркутске. Вечером 18 мая в подъезде одного из домов на бульваре Рябикова прогремели выстрелы. Соседи на лестничной площадке увидели окровавленное тело 47-летнего мужчины. В него стреляли несколько раз, одна из пуль попала в голову.

Позже на месте преступления сыщики нашли визитку погибшего: стало ясно, что он работал в коллекторском агентстве. Сразу же появилась версия, что расправу над ним учинил один из должников. Позже эта версия подтвердилась.

— Предприниматель, который был задержан на следующий день за организацию преступления, длительное время знал погибшего, — добавили тогда в СУ СК России по Иркутской области. — Установлено, что незадолго до убийства между мужчинами произошел конфликт.

В первую очередь сыщики проверили круг общения убитого, а также разобрались в возможных причинах нападения. Оказалось, что заказал коллектора иркутский бизнесмен, у которого накопились огромные долги за аренду помещений. Собственник здания через арбитражный суд, а потом и коллекторов пытался взыскать с него деньги, заблокировал доступ в офисы. Доведенный до отчаяния бизнесмен решился на страшное.

Позже вышли и на след киллера. Как оказалось, это безработный, которого наняли за 300 тысяч. Расследование уголовного дела длилось почти год.