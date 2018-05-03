Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ужас: союзники опять предают Россию - СМИ
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью
В глубинке нашли женщину-двойника Трампа (фото)
Натали рассказала о пластике
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью
Татьяна Навка показала архивные фото старшей дочери
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Климова высказалась о женщинах за 40: Жестоко, но честно
Позор: Сотникова поругалась с работником аэропорта
Бруклин Бекхэм встречается с 28-летней танцовщицей
Кристина Орбакайте в обтягивающем платье пришла в Большой театр
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
Названа страна, где дешевле всего получить гражданство
За что вас могут не выпустить за границу
Фоторепортажи
17Time 100
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
10:47 (мск), источник: УралПолит.ру

Общественный деятель заявил, что его побили лопатой в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая, ИА УралПолит.Ru. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства стычки на парковке в Екатеринбурге.

Стало известно, что некий «участник общественной организации «Экология городов» Андрей Прытков вступил в конфликт с охранником парковки в Екатеринбурге.

«На Первомай общественник припарковался возле здания Чкаловской районной прокуратуры, чтобы «проинспектировать» — поднят ли российский стяг. Охранник потребовал убрать машину. Прытков в ответ заявил, что это место «публичного пользования», — написал пользователь на своей странице в социальной сети Facebook.

«Кто здесь власть — охранник попытался сначала доказать кулаками, а потом сбегал в будку за лопатой!», — возмущается он.

Между тем, в Сети появилась запись с камеры видеонаблюдения, где запечатлена ссора. На записи видно, что на парковку заезжает автомобиль.

Из него выходит мужчина, который ведет себя довольно вызывающе. Он с размаху пинает ногой два конуса ограждения парковочного места так, что они летят в сторону, как кегли. Потом водитель садится в машину и пытается заехать на освободившееся место.

К нему подходит другой мужчина, вероятно, охранник парковки. Водитель выходит из машины и сразу начинает наступать на охранника, дважды толкает его грудью. Тот в ответ наносит удар, но мужчина уклоняется. Охранник уходит и тут же возвращается с пластиковой лопатой. Он наносит ей несколько ударов оппоненту, тот в ответ сопротивляется, машет кулаками. Затем оба расходятся.

Как сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, по этому случаю проводится проверка участковыми уполномоченными отдела полиции № 12.

«Оба участников инцидента 1968 и 1982 годов рождения обратились в органы внутренних дел с обоюдными заявлениями, мужчины опрошены, с места происшествия изъяты записи с наружной камеры видеонаблюдения», — сообщили в пресс-группе.

По результатам проверки будет принято решение, возбуждать ли уголовное дело.

Все новости региона
Viber могут заблокировать
Минобороны ужесточило правила пользования телефонами для военных
Работа Стивена Хокинга решила парадокс параллельных вселенных
О том, как мы всю жизнь едим насекомых, не подозревая об этом
Бон Джови назвали худшим рок-музыкантом всех времен
Что значит для рубля решение ФРС не повышать ставку
Охранники Джонни Деппа подали на него в суд
Трио из «Ливерпуля» побило рекорд «Реала» в Лиге чемпионов
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Шапито, а не игра. «Ливерпуль» вышел в финал ЛЧ, уступив «Роме» «Ливерпуль» — в финале Лиги чемпионов спустя 11 лет. Клопп — спустя пять. И опять «Ливерпуль», как и его тренер, не выглядит фаворитом предстоящего матча
Авто
СМИ: АВТОВАЗ скоро покажет рестайлинг Lada 4x4 На закрытом собрании АВТОВАЗа некто сумел сфотографировать слайд презентации будущих моделей Lada на 2018-2019 годы
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно» Отмечающий 33-летие актер, продюсер и режиссер Данила Козловский поделился мыслями о женском равноправии, о том, как не решался брать свою возлюбленную на роль в «Тренере» и как годами готовился стать режиссером
Недвижимость
За что вас могут не выпустить за границу
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
Названа страна с самым дешевым гражданством
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
6 неожиданных модных сочетаний цветов, которые нам понравились Черный + красный, белый + голубой, розовый + красный – старая и новая классика, которая бросается на тебя с каждой витрины магазина
Дети
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью Фигура телезвезды заметно изменилась.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь