Общественный деятель заявил, что его побили лопатой в Екатеринбурге

Стало известно, что некий «участник общественной организации «Экология городов» Андрей Прытков вступил в конфликт с охранником парковки в Екатеринбурге.

«На Первомай общественник припарковался возле здания Чкаловской районной прокуратуры, чтобы «проинспектировать» — поднят ли российский стяг. Охранник потребовал убрать машину. Прытков в ответ заявил, что это место «публичного пользования», — написал пользователь на своей странице в социальной сети Facebook.

«Кто здесь власть — охранник попытался сначала доказать кулаками, а потом сбегал в будку за лопатой!», — возмущается он.

Между тем, в Сети появилась запись с камеры видеонаблюдения, где запечатлена ссора. На записи видно, что на парковку заезжает автомобиль.

Из него выходит мужчина, который ведет себя довольно вызывающе. Он с размаху пинает ногой два конуса ограждения парковочного места так, что они летят в сторону, как кегли. Потом водитель садится в машину и пытается заехать на освободившееся место.

К нему подходит другой мужчина, вероятно, охранник парковки. Водитель выходит из машины и сразу начинает наступать на охранника, дважды толкает его грудью. Тот в ответ наносит удар, но мужчина уклоняется. Охранник уходит и тут же возвращается с пластиковой лопатой. Он наносит ей несколько ударов оппоненту, тот в ответ сопротивляется, машет кулаками. Затем оба расходятся.

Как сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, по этому случаю проводится проверка участковыми уполномоченными отдела полиции № 12.

«Оба участников инцидента 1968 и 1982 годов рождения обратились в органы внутренних дел с обоюдными заявлениями, мужчины опрошены, с места происшествия изъяты записи с наружной камеры видеонаблюдения», — сообщили в пресс-группе.