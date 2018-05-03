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10:48 (мск), источник: Комсомольская правда

Школьникам, торговавшим «синтетикой», предъявлено обвинение в Челябинской области

Расследование уголовного дела продолжается.

В Магнитогорске будут судить двух школьников 16 и 17 лет, которых подозревают в продаже психотропных веществ. На днях им было предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба СУ СК по Челябинской области.

Обоих мальчиков задержали в апреле этого года в одной из школ Магнитогорска.

— По версии следствия, подростки размещали расфасованные наркотические средства на территории Ленинского и Правобережного районов города для последующего сбыта, — сообщают в пресс-службе. — У школьников изъято более 9 граммов синтетического наркотического средства.

Еще один, третий, школьник допрошен следователем СК в качестве подозреваемого.

Юношам предъявлено обвинение по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических веществ». Следствие собирает доказательства их вины. Расследование уголовного дела продолжается.

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