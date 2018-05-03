Школьникам, торговавшим «синтетикой», предъявлено обвинение в Челябинской области
Расследование уголовного дела продолжается.
Расследование уголовного дела продолжается.
В Магнитогорске будут судить двух школьников 16 и 17 лет, которых подозревают в продаже психотропных веществ. На днях им было предъявлено обвинение, сообщает
Обоих мальчиков задержали в апреле этого года в одной из школ Магнитогорска.
— По версии следствия, подростки размещали расфасованные наркотические средства на территории Ленинского и Правобережного районов города для последующего сбыта, — сообщают в
Еще один, третий, школьник допрошен следователем СК в качестве подозреваемого.
Юношам предъявлено обвинение по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических веществ». Следствие собирает доказательства их вины. Расследование уголовного дела продолжается.