Школьникам, торговавшим «синтетикой», предъявлено обвинение в Челябинской области

В Магнитогорске будут судить двух школьников 16 и 17 лет, которых подозревают в продаже психотропных веществ. На днях им было предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба СУ СК по Челябинской области.

Обоих мальчиков задержали в апреле этого года в одной из школ Магнитогорска.

— По версии следствия, подростки размещали расфасованные наркотические средства на территории Ленинского и Правобережного районов города для последующего сбыта, — сообщают в пресс-службе. — У школьников изъято более 9 граммов синтетического наркотического средства.

Еще один, третий, школьник допрошен следователем СК в качестве подозреваемого.