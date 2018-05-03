Школьницы бегали по крыше многоэтажки в Астане

Видео, на кадрах которого девочки бегают по крыше многоэтажки выложили в группе eto_stana_detka в Instagram.

Также она написала, что звонила участковому, который не пришел. По ее словам, дети могут быть ученицами 32 школы, расположенной рядом. На кадрах видно, что дети бегают по краю крыши, хватают друг друга. Комментаторы в Сети пришли в ужас от увиденного.