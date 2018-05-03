Школьницы бегали по крыше многоэтажки в Астане

Видео, на кадрах которого девочки бегают по крыше многоэтажки выложили в группе eto_stana_detka в Instagram.
«Сегодня. Аблайхана 25/1 бегали девочки 10−11 лет может меньше, садились на кровлю, фотографировались», — пишет автор ролика.
Также она написала, что звонила участковому, который не пришел. По ее словам, дети могут быть ученицами 32 школы, расположенной рядом. На кадрах видно, что дети бегают по краю крыши, хватают друг друга. Комментаторы в Сети пришли в ужас от увиденного.
Как сообщает Tengrinews.kz, в столичном ДВД прокомментировали ролик.
«2 мая выявлен факт нахождения несовершеннолетних детей на крыше 5-этажного дома. В ходе разбирательств сотрудниками полиции МПС УВД района Алматы города Астаны установлены несовершеннолетние ученицы 4 класса школы-гимназии № 32», — сообщили в ведомстве.