Девушка на Ractis опрокинула микроавтобус в Находке (видео)
Момент жесткого ДТП на кольце МЖК в Находке попал на камеру наружного наблюдения и был выложен на
Момент жесткого ДТП на кольце МЖК в Находке попал на камеру наружного наблюдения и был выложен на
На кадрах видно, как автомобиль Toyota Ractis, двигавшийся со второстепенной дороги, «торпедирует» микроавтобус, который уже выехал на круговое движение И хотя удар был не очень сильный, микроавтобус все же перевернулся.
Интересно, что, судя по кадрам,