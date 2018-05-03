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10:57 (мск), источник: Вести Приморье

Девушка на Ractis опрокинула микроавтобус в Находке (видео)

Момент жесткого ДТП на кольце МЖК в Находке попал на камеру наружного наблюдения и был выложен на Youtube-канал Astakada, сообщают «Вести:Приморье».

Во время загрузки произошла ошибка.

На кадрах видно, как автомобиль Toyota Ractis, двигавшийся со второстепенной дороги, «торпедирует» микроавтобус, который уже выехал на круговое движение И хотя удар был не очень сильный, микроавтобус все же перевернулся.

Интересно, что, судя по кадрам, водителя-девушка Toyota Ractis больше волновали повреждения, которые получил свой автомобиль, чем состояния людей, в перевернувшемся микроавтобусе.

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