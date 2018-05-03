Образовавшая воронка не повлияла на работу рудников в Соликамске

Размеры новой воронки составляют 25×32 метров. Возможное образование такой воронки в опасной зоне ранее было определено представителями научно-исследовательских организаций и сотрудниками ПАО «Уралкалий», проводящих комплексный мониторинг ситуации в этом районе.

Как сообщает пресс-служба компании, образование новой воронки не оказало негативного влияния ни на деятельность рудоуправления Соликамск-2, ни других рудоуправлений, которые продолжают работу в штатном режиме.