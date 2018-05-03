Образовавшая воронка не повлияла на работу рудников в Соликамске
2 мая на руднике Соликамск-2 зафиксировано образование новой воронки в пределах огороженной опасной зоны в 56 метрах к
2 мая на руднике Соликамск-2 зафиксировано образование новой воронки в пределах огороженной опасной зоны в 56 метрах к
Размеры новой воронки составляют 25×32 метров. Возможное образование такой воронки в опасной зоне ранее было определено представителями
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После оценки характера образования воронки ПАО «Уралкалий» приступит к реализации плана мероприятий по минимизации последствий случившегося и будет информировать о развитии ситуации.