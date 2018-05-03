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10:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Образовавшая воронка не повлияла на работу рудников в Соликамске

2 мая на руднике Соликамск-2 зафиксировано образование новой воронки в пределах огороженной опасной зоны в 56 метрах к северо-западу от воронки, выявленной 18 ноября 2014 года.

Размеры новой воронки составляют 25×32 метров. Возможное образование такой воронки в опасной зоне ранее было определено представителями научно-исследовательских организаций и сотрудниками ПАО «Уралкалий», проводящих комплексный мониторинг ситуации в этом районе.

Как сообщает пресс-служба компании, образование новой воронки не оказало негативного влияния ни на деятельность рудоуправления Соликамск-2, ни других рудоуправлений, которые продолжают работу в штатном режиме.

После оценки характера образования воронки ПАО «Уралкалий» приступит к реализации плана мероприятий по минимизации последствий случившегося и будет информировать о развитии ситуации.

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