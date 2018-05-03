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11:02 (мск), источник: АиФ Уфа

В Уфе ребёнок в заброшенном здании провалился в яму с ледяной водой

Мальчика вытащил бдительный мужчина и передал его спасателям.

В минувшее воскресенье уфимским спасателям позвонил мужчина и рассказал, что в заброшенном здании на бульваре Т. Янаби в яму с ледяной водой упал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты города.

Не дождавшись спасателей, мужчина вытащил 13-летнего мальчика. А по приезду специалистов передал им окоченевшего ребёнка. С предварительным диагнозом — переохлаждение — школьника госпитализировали в больницу.

Отмечено, что здание, в котором ребенок провалился в яму, принадлежит частному лицу.

«С собственником, допустившим такую халатность и не обеспечившим соответствующую охрану территории, будут разбираться уполномоченные службы», — сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы.

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