Бывшему вице-президенту «Росгосстраха» предъявлено обвинение в растрате

Об этом сообщает корреспондент «Ъ» из зала суда. «Прошу приобщить ходатайство о приобщении к рассматриваемым материалам копии о привлечении Хачатурова в качестве обвиняемого», — сообщила прокурор. По ее словам, во время избрания ему меры пресечения Сергей Хачатуров был подозреваемым, но теперь его процессуальный статус изменился.

О расследовании ФСБ, связанном с рынком страхования, стало известно в апреле. Сергея Хачатурова арестовали по подозрению в хищении более 1 млрд руб. средств «Росгосстраха» через ООО «РГС Активы». Вызывали на допрос и его брата — бывшего владельца группы «Росгосстрах» Данила Хачатурова, который пока проходит свидетелем по делу. Бывший акционер Росгосстрах-банка Надежда Клепальская, сестра Светланы Клепальской, ранее возглавлявшей совет директоров этого кредитного учреждения, была в рамках расследования помещена под домашний арест.