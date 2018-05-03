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12:13 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Бывшему вице-президенту «Росгосстраха» предъявлено обвинение в растрате

Бывшему вице-президенту «Росгосстраха» Сергею Хачатурову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата) УК РФ, заявила прокурор во время рассмотрения жалобы на арест обвиняемого в Мосгорсуде.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Об этом сообщает корреспондент «Ъ» из зала суда. «Прошу приобщить ходатайство о приобщении к рассматриваемым материалам копии о привлечении Хачатурова в качестве обвиняемого», — сообщила прокурор. По ее словам, во время избрания ему меры пресечения Сергей Хачатуров был подозреваемым, но теперь его процессуальный статус изменился.

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О расследовании ФСБ, связанном с рынком страхования, стало известно в апреле. Сергея Хачатурова арестовали по подозрению в хищении более 1 млрд руб. средств «Росгосстраха» через ООО «РГС Активы». Вызывали на допрос и его брата — бывшего владельца группы «Росгосстрах» Данила Хачатурова, который пока проходит свидетелем по делу. Бывший акционер Росгосстрах-банка Надежда Клепальская, сестра Светланы Клепальской, ранее возглавлявшей совет директоров этого кредитного учреждения, была в рамках расследования помещена под домашний арест.

Роман Дорофеев

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