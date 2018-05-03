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17:36 (мск), источник: АиФ Волгоград

Под Волгоградом «форточник» ограбил квартиру и сорвался с карниза 7 этажа

39-летний неоднократно судимый камышанин сорвался с карниза седьмого этажа после ограбления квартиры в Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, утром 2 мая мужчина поступил в больницу с тяжелыми травмами и в состоянии наркотического опьянения. Врачи тут же сообщили о подозрительном пациенте полицейским. Те в ходе проверки узнали, что тот незадолго до госпитализации спустился с крыши на балкон квартиры, расположенной на девятом этаже. Попав в нее, он украл рюкзак, а также ювелирные украшения, мобильные телефоны и наручные часы. Заперев изнутри дверь квартиры на ключ, он попытался уйти через окно. Мужчина спустился через него в соседскую квартиру, но не удержал равновесие и сорвался вниз с карниза седьмого этажа вместе с награбленным.

Полицейские возбудили уголовное дело. После того, как врачи поправят состояние здоровья мужчины, правоохранители опросят его и отправят в спецлечебное учреждение закрытого типа до окончания следствия.

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