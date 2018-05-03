В Соликамске грабитель с пистолетом напал на офис МФО

В Соликамске совершили разбойное нападение на офис одной из микрофинансовых организаций.

Как рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю, неизвестный, угрожая кассиру пистолетом, похитил семь тысяч рублей. Полицейские сразу же после поступления обращения выехали на место преступления. Изучив записи с камер видеонаблюдения, они установили машину, на которой скрылся налётчик и вскоре задержали подозреваемого.