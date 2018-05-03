Карантин по бешенству установлен в Богородском районе Нижегородской области
Карантин по бешенству животных установлен в Богородском районе Нижегородской области. Об этом управление Россельхознадзора по региону сообщило 3 мая 2018 года.
Карантин по бешенству животных установлен в Богородском районе Нижегородской области. Об этом управление Россельхознадзора по региону сообщило 3 мая 2018 года.
Карантин введен после обнаружения заболевания у кошки, контактировавшей с человеком в Богородске. В состав угрожаемой зоны вошли д. Полец, д. Крастелиха, д. Песочное, д. Дубенки, д. Шопово, д. Антеньево, д. Демидово, д. Выболово, д. Высоково и п. Центральный. Карантинные ограничения установлены до 24 июня.
Напомним, что число случаев бешенства у животных в регионе за I квартал 2018 года выросло в три раза.
Напомним также, в апреле карантины по бешенству были введены в восьми районах области.
СПРАВКА
На период действия карантина на территории неблагополучного пункта запрещается проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак, торговля животными, вывоз животных за пределы неблагополучного пункта и реализация сырого молока.