Карантин по бешенству установлен в Богородском районе Нижегородской области

Источник: НИА-Нижний Новгород

Карантин введен после обнаружения заболевания у кошки, контактировавшей с человеком в Богородске. В состав угрожаемой зоны вошли д. Полец, д. Крастелиха, д. Песочное, д. Дубенки, д. Шопово, д. Антеньево, д. Демидово, д. Выболово, д. Высоково и п. Центральный. Карантинные ограничения установлены до 24 июня.

Напомним, что число случаев бешенства у животных в регионе за I квартал 2018 года выросло в три раза.

Напомним также, в апреле карантины по бешенству были введены в восьми районах области.

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