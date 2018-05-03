В Хабаровске горят девять частных домов и автосервис

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. В Хабаровске в районе Красная Речка вспыхнул пожар. Пламя охватило девять частных домов и здание автосервиса, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального главка МЧС России.

«Горят девять частных домов и здание автосервиса. Площадь возгорания составляет 2 тыс. кв. м. По предварительным данным, никто не пострадал», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, для тушения пожара направлены самолет Бе-200 и вертолет Ми-8.