В Хабаровске горят девять частных домов и автосервис
Площадь пожара составляет 2 тыс. кв. м.
Площадь пожара составляет 2 тыс. кв. м.
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. В Хабаровске в районе Красная Речка вспыхнул пожар. Пламя охватило девять частных домов и здание автосервиса, сообщили ТАСС в четверг в
«Горят девять частных домов и здание автосервиса. Площадь возгорания составляет 2 тыс. кв. м. По предварительным данным, никто не пострадал», — сказал сотрудник
По его словам, для тушения пожара направлены самолет Бе-200 и вертолет Ми-8.
В экстренных службах добавили, что распространению огня способствует сильный ветер. «Пожар имеет техногенную причину,