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12:22 (мск), источник: ТАСС

В Хабаровске горят девять частных домов и автосервис

Площадь пожара составляет 2 тыс. кв. м.

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. В Хабаровске в районе Красная Речка вспыхнул пожар. Пламя охватило девять частных домов и здание автосервиса, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального главка МЧС России.

«Горят девять частных домов и здание автосервиса. Площадь возгорания составляет 2 тыс. кв. м. По предварительным данным, никто не пострадал», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, для тушения пожара направлены самолет Бе-200 и вертолет Ми-8.

В экстренных службах добавили, что распространению огня способствует сильный ветер. «Пожар имеет техногенную причину, из-за сильного ветра он распространился на значительной площади», — сказал источник. Он пояснил, что сначала загорелись здание автосервиса и шесть частных домов, позже пожар охватил еще несколько домов.

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