На Среднем Урале паводок затопил пять мостов
От «большой земли» оказались отрезаны 22 населенных пункта.
От «большой земли» оказались отрезаны 22 населенных пункта.
Весенний паводок в Свердловской области отрезал от «большой земли» 22 населенных пункта. В общей сложности в них проживают 2636 человек. Вода подтопила пять мостов и подъезд к еще одному. В результате автомобильное сообщение с жилыми территориями было потеряно. При этом свердловские спасатели отмечают, что паводок в регионе проходит в соответствии с прогнозом и без ЧС. Подтопленных объектов жизнеобеспечения и домов нет.
— Для обеспечения сообщения организованы две лодочные переправы: в Талицком округе на реке Пышме и на реке Туре в селе Туринская Слобода. В других территориях лодочные и паромные переправы начнут действовать после прохождения ледохода, — рассказали в
Сотрудники Роспотребнадзора следят за качеством питьевой воды. Для этого специалисты регулярно проводят забор проб и их анализ. Кроме того, на гидропостах и гидротехнических сооружениях проблемных районов круглосуточно дежурят оперативные группы. А развитие половодья отслеживают из космоса с помощью спутника.