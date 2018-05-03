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12:04 (мск), источник: Комсомольская правда

На Среднем Урале паводок затопил пять мостов

От «большой земли» оказались отрезаны 22 населенных пункта.

Весенний паводок в Свердловской области отрезал от «большой земли» 22 населенных пункта. В общей сложности в них проживают 2636 человек. Вода подтопила пять мостов и подъезд к еще одному. В результате автомобильное сообщение с жилыми территориями было потеряно. При этом свердловские спасатели отмечают, что паводок в регионе проходит в соответствии с прогнозом и без ЧС. Подтопленных объектов жизнеобеспечения и домов нет.

— Для обеспечения сообщения организованы две лодочные переправы: в Талицком округе на реке Пышме и на реке Туре в селе Туринская Слобода. В других территориях лодочные и паромные переправы начнут действовать после прохождения ледохода, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. — В населенных пунктах заблаговременно создан запас продуктов, товаров первой необходимости, медикаментов.

Сотрудники Роспотребнадзора следят за качеством питьевой воды. Для этого специалисты регулярно проводят забор проб и их анализ. Кроме того, на гидропостах и гидротехнических сооружениях проблемных районов круглосуточно дежурят оперативные группы. А развитие половодья отслеживают из космоса с помощью спутника.

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