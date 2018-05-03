На Среднем Урале паводок затопил пять мостов

Весенний паводок в Свердловской области отрезал от «большой земли» 22 населенных пункта. В общей сложности в них проживают 2636 человек. Вода подтопила пять мостов и подъезд к еще одному. В результате автомобильное сообщение с жилыми территориями было потеряно. При этом свердловские спасатели отмечают, что паводок в регионе проходит в соответствии с прогнозом и без ЧС. Подтопленных объектов жизнеобеспечения и домов нет.

— Для обеспечения сообщения организованы две лодочные переправы: в Талицком округе на реке Пышме и на реке Туре в селе Туринская Слобода. В других территориях лодочные и паромные переправы начнут действовать после прохождения ледохода, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. — В населенных пунктах заблаговременно создан запас продуктов, товаров первой необходимости, медикаментов.