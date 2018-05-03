Дороги Ростовской области названы одними из самых опасных
Ростовская область по итогам 2017 года второй раз подряд заняла 34-е место в рейтинге Межрегионального общественного центра «За безопасность российских дорог».
Ростовская область по итогам 2017 года второй раз подряд заняла 34-е место в рейтинге Межрегионального общественного центра «За безопасность российских дорог».
По приведенным данных, за этот период в донском регионе произошло 1,7 тыс. аварий, причиной которых стали плохие дороги. Они унесли жизни 164 человек, еще 2 тыс жителей пострадали. Отметим, что Ростовская область вошла в красную зону, иными словами — зону высокой дорожной опасности.
Всего в рейтинге учитывалось 50 субъектов России, в которых произошли аварии
Самыми опасными названы дороги Краснодарского и Красноярского краев, а также Челябинской области. Безопаснее всего в Томской, Тамбовской и Белгородской областях.