Дороги Ростовской области названы одними из самых опасных

По приведенным данных, за этот период в донском регионе произошло 1,7 тыс. аварий, причиной которых стали плохие дороги. Они унесли жизни 164 человек, еще 2 тыс жителей пострадали. Отметим, что Ростовская область вошла в красную зону, иными словами — зону высокой дорожной опасности.

Всего в рейтинге учитывалось 50 субъектов России, в которых произошли аварии из-за плохих дорог, количество раненных и погибших граждан, протяженность дорог и размер автомобильного парка.