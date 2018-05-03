В горах Сочи пропали двое мужчин

Источник: Комсомольская правда

Около 12:00 2 мая в поисково-спастельный отряд Сочи поступил экстренный вызов. Звонила женщина, она рассказала, что в походе у нее пропал муж. По ее словам, на выходных они вместе с двумя друзьями отправились в лес. 1 мая туристы спускались по хребту Алек и хотели выйти к реке. В это время друзья разделились, и они с мужем отправились в путь вдвоем. На спуске с горы мужчина внезапно сорвался, покатился по склону и упал в обрыв.

Сначала женщина пыталась найти его сама, звонила друзьям, но их телефоны были вне доступа сети. Она переночевала в лесу одна и утром позвонила спасателям.

— На поисковые работы спасатели ЮРПСО МЧС России выдвинулись двумя группами. Первая группа вела поиск в районе верхнего каньона реки Ац, вторая — двигалась вдоль Холодной балки, — рассказали «Комсомольской правде-Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спустя несколько часов на пульт диспетчера снова поступил экстренный вызов. На этот раз звонил мужчина. Он рассказал, что 2 мая вместе с двумя друзьями отправился в поход по хребту Алек. По его словам, во время подъема на Сахарную гору, один из друзей решил пойти быстрее и пропал. Никто из туристов мужчину не видел, телефон его также недоступен.