В горах Сочи пропали двое мужчин
Один из них сорвался и упал в обрыв.
Один из них сорвался и упал в обрыв.
Около 12:00 2 мая в
Сначала женщина пыталась найти его сама, звонила друзьям, но их телефоны были вне доступа сети. Она переночевала в лесу одна и утром позвонила спасателям.
— На поисковые работы спасатели ЮРПСО МЧС России выдвинулись двумя группами. Первая группа вела поиск в районе верхнего каньона реки Ац, вторая — двигалась вдоль Холодной балки, — рассказали «Комсомольской правде-Кубань» в
Спустя несколько часов на пульт диспетчера снова поступил экстренный вызов. На этот раз звонил мужчина. Он рассказал, что 2 мая вместе с двумя друзьями отправился в поход по хребту Алек. По его словам, во время подъема на Сахарную гору, один из друзей решил пойти быстрее и пропал. Никто из туристов мужчину не видел, телефон его также недоступен.
Сейчас поиски обоих мужчин все еще продолжаются.