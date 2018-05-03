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12:26 (мск), источник: Югополис

По факту массовой аварии под Краснодаром возбуждено уголовное дело

Виновнику ДТП грозит до 7 лет лишения свободы.

Следователем следственного отдела ОМВД России по Динскому району в отношении виновника ДТП, в котором погибла девушка, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишением свободы на срок до семи лет, сообщает «Югополису» пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

О тяжелой автоаварии с участием пяти автомобилей, которая произошла вечером 2 мая в Динском районе, ранее сообщал «Югополис». Водитель «Тойоты» выехал на встречную полосу и в лобовую столкнулся с «десяткой». От удара «Тойоту» отбросило на манипулятор, а затем произошло столкновение еще с двумя автомобилями — «Ладой Приорой» и «Фордом».

В результате аварии на месте от полученных травм скончалась девушка, по уточненным данным, еще четыре человека были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

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