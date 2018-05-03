Многоцелевой истребитель Су-30. Досье

По информации российского военного ведомства, оба летчика погибли. По предварительным данным, причиной катастрофы могло стать попадание в двигатель птицы.
Это первый потерянный Су-30 ВКС России.
Основные сведения
Су-30 (по классификации НАТО — Flanker-C) — российский двухместный многоцелевой тяжелый истребитель. Разработан в ОКБ «Сухого» в конце 1980-х годов на базе учебного варианта истребителя Су-27УБ. Предназначен для управления групповыми боевыми действиями истребителей Су-27 при решении задач завоевания господства в воздухе, прикрытии наземных войск и объектов, уничтожении десантов, а также для ведения воздушной разведки и уничтожения наземных или надводных целей.
От базового самолета его отличают расширенная номенклатура вооружений, модернизированное оборудование, наличие системы дозаправки в полете. Первый полет предсерийный вариант совершил 31 декабря 1989 года. Принят на вооружение в 1992 году, однако в
Самолеты семейства выпускаются в России на Иркутском авиационном заводе (Корпорация «Иркут») и
Модификации и поставки
В середине 1990-х годов на базе Су-30 был создан экспортный вариант истребителя — Су-30К («коммерческий»), эта модель первоначально поставлялись Индии, но затем была заменена на модифицированный и адаптированный для этой страны вариант Су-30МКИ (в настоящее время также находятся на вооружении Ирака и Анголы). Всего в Индию было поставлено 200 самолетов Су-30МКИ.
Впоследствии экспортные версии Су-30 стали наиболее востребованными за рубежом: кроме Индии, Ирака и Анголы они поставлялись Китаю (Су-30МКК), Вьетнаму (Су-30МК2, Су-30МКВ), Венесуэле (Су-30МКВ), Индонезии (Су-30МК, Су-30МК2), Малайзии (Су-30МКМ), Уганде (Су-30МК2) и Алжиру (Су-30МКИ2). В 2017 году заключен контракт на поставку Су-30СМ Белоруссии. 21 января 2018 года в ходе официального визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Мьянму была достигнута договоренность о покупке этим государством шести экземпляров Су-30.
В
Несколько Су-30СМ также были проданы в Казахстан.
Конструкция и
Самолет построен по нормальной аэродинамической схеме, имеет интегральную компоновку. Среднерасположенное трапециевидное крыло плавно сопрягается с фюзеляжем, образуя единый несущий корпус. Два двухконтурных турбореактивных двигателя типа АЛ-31Ф с форсажными камерами размещены в мотогондолах, установленных под несущим корпусом. Хвостовое оперение — двухкилевое, шасси — трехточечное, убирающееся, с носовым колесом.
Вооружение
На 12 точках подвески может нести широкую номенклатуру ракет воздух — воздух, ракет и бомб воздух — земля, оснащен встроенной пушечной установкой калибра 30 мм.