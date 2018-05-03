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12:26 (мск), источник: ТАСС

Многоцелевой истребитель Су-30. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 3 мая 2018 года в Минобороны РФ сообщили, что истребитель Су-30СМ Воздушно-космических сил (ВКС) РФ при наборе высоты после взлета с аэродрома Хмеймим (Сирия) потерпел катастрофу над акваторией Средиземного моря.

Источник: РИА "Новости"

По информации российского военного ведомства, оба летчика погибли. По предварительным данным, причиной катастрофы могло стать попадание в двигатель птицы.

Это первый потерянный Су-30 ВКС России.

Основные сведения

Су-30 (по классификации НАТО — Flanker-C) — российский двухместный многоцелевой тяжелый истребитель. Разработан в ОКБ «Сухого» в конце 1980-х годов на базе учебного варианта истребителя Су-27УБ. Предназначен для управления групповыми боевыми действиями истребителей Су-27 при решении задач завоевания господства в воздухе, прикрытии наземных войск и объектов, уничтожении десантов, а также для ведения воздушной разведки и уничтожения наземных или надводных целей.

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От базового самолета его отличают расширенная номенклатура вооружений, модернизированное оборудование, наличие системы дозаправки в полете. Первый полет предсерийный вариант совершил 31 декабря 1989 года. Принят на вооружение в 1992 году, однако в Военно-воздушные силы (ВВС) РФ было поставлено всего три экземпляра базовой модификации.

Самолеты семейства выпускаются в России на Иркутском авиационном заводе (Корпорация «Иркут») и Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ), а также в Индии на предприятиях корпорации Hindustan Aeronautics Limited.

Модификации и поставки

В середине 1990-х годов на базе Су-30 был создан экспортный вариант истребителя — Су-30К («коммерческий»), эта модель первоначально поставлялись Индии, но затем была заменена на модифицированный и адаптированный для этой страны вариант Су-30МКИ (в настоящее время также находятся на вооружении Ирака и Анголы). Всего в Индию было поставлено 200 самолетов Су-30МКИ.

Впоследствии экспортные версии Су-30 стали наиболее востребованными за рубежом: кроме Индии, Ирака и Анголы они поставлялись Китаю (Су-30МКК), Вьетнаму (Су-30МК2, Су-30МКВ), Венесуэле (Су-30МКВ), Индонезии (Су-30МК, Су-30МК2), Малайзии (Су-30МКМ), Уганде (Су-30МК2) и Алжиру (Су-30МКИ2). В 2017 году заключен контракт на поставку Су-30СМ Белоруссии. 21 января 2018 года в ходе официального визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Мьянму была достигнута договоренность о покупке этим государством шести экземпляров Су-30.

В Военно-воздушные силы и Морскую авиацию ВМФ РФ поставки модификаций Су-30 начались в 2010 году; всего поставлено не менее 100 модифицированных экземпляров Су-30М2 и Су-30СМ. Распоряжением президента РФ Владимира Путина от 12 января 2018 года Су-30СМ был принят на вооружение ВВС России.

Несколько Су-30СМ также были проданы в Казахстан.

Конструкция и летно-технические характеристики

Самолет построен по нормальной аэродинамической схеме, имеет интегральную компоновку. Среднерасположенное трапециевидное крыло плавно сопрягается с фюзеляжем, образуя единый несущий корпус. Два двухконтурных турбореактивных двигателя типа АЛ-31Ф с форсажными камерами размещены в мотогондолах, установленных под несущим корпусом. Хвостовое оперение — двухкилевое, шасси — трехточечное, убирающееся, с носовым колесом.

Летно-технические характеристики для версии Су-30МК:

  • Длина самолета — 21,9 м;.
  • размах крыла — 14,7 м;.
  • высота — 6,4 м.
  • максимальная взлетная масса — 34,5 т;.
  • максимальная масса боевой нагрузки — 8 т;.
  • максимальная дальность полета без дозаправки — 3 тыс. км;.
  • максимальная скорость — 2 Маха;.
  • практический потолок — 17,3 тыс. м;.
  • экипаж — два человека.

Вооружение

На 12 точках подвески может нести широкую номенклатуру ракет воздух — воздух, ракет и бомб воздух — земля, оснащен встроенной пушечной установкой калибра 30 мм.

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