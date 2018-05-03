В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена
Он расстрелял 32-летнего мужчину прямо на улице.
Он расстрелял 32-летнего мужчину прямо на улице.
30 апреля около семи часов вечера у дома номер пять по улице Ломоносова
— Во время внезапно возникшей ссоры 46-летний гражданин несколько раз выстрелил из неустановленного оружия. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, — сообщали в
Выяснилось, что погибший был бизнесменом. О роде деятельности стрелявшего не сообщалось. Сразу же возбудили уголовное дело по статье «убийство», стрелка объявили в розыск. А сегодня в полиции отчитались, что задержали подозреваемого в убийстве.