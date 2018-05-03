В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена

Источник: Комсомольская правда

30 апреля около семи часов вечера у дома номер пять по улице Ломоносова Санкт-Петербурге поссорились двое мужчин. Одному 32 года, другому 46 лет. И, как водится, один из них схватился за пистолет.

— Во время внезапно возникшей ссоры 46-летний гражданин несколько раз выстрелил из неустановленного оружия. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, — сообщали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.