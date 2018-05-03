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12:16 (мск), источник: Интерфакс

Житель Башкирии подозревается в убийстве пожилой пары из-за денег

Уфа. 3 мая. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Житель Белорецка (Башкирия) задержан по подозрению в убийстве двух пенсионеров, сообщила пресс-служба следственного управления СКР в понедельник.

По версии следствия, 41-летний мужчина 4 апреля пришел домой к 80-летнему знакомому с просьбой дать денег в долг. Получив отказ, подозреваемый сначала несколько раз ударил ножом пенсионера, а потом его 78-летнюю супругу, находившуюся в соседней комнате.

От полученных ножевых ранений пожилые супруги скончались на месте. Преступник похитил 60 тыс. рублей и скрылся.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). В ближайшее время фигуранту будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение.

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