Житель Башкирии подозревается в убийстве пожилой пары из-за денег
Уфа. 3 мая.
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Уфа. 3 мая.
По версии следствия, 41-летний мужчина 4 апреля пришел домой к 80-летнему знакомому с просьбой дать денег в долг. Получив отказ, подозреваемый сначала несколько раз ударил ножом пенсионера, а потом его 78-летнюю супругу, находившуюся в соседней комнате.
От полученных ножевых ранений пожилые супруги скончались на месте. Преступник похитил 60 тыс. рублей и скрылся.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). В ближайшее время фигуранту будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение.