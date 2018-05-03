Житель Башкирии подозревается в убийстве пожилой пары из-за денег

По версии следствия, 41-летний мужчина 4 апреля пришел домой к 80-летнему знакомому с просьбой дать денег в долг. Получив отказ, подозреваемый сначала несколько раз ударил ножом пенсионера, а потом его 78-летнюю супругу, находившуюся в соседней комнате.