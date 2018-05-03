Пьяный водитель легковушки в Минске врезался в авто и троллейбус

Источник: БЕЛТА

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяный водитель легковушки в Минске протаранил авто и троллейбус, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Первомайского района Минска Оксана Мехедко.

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Авария произошла сегодня около 9.30 на ул. Острошицкой. Водитель Peugeot 207 ехал со стороны пр. Независимости и в районе ул. Острошицкой, 11 столкнулся с Honda. После ДТП мужчина продолжил движение. На перекрестке ул. Острошицкой и ул. Гинтовта при повороте направо легковушка врезалась в стоящий на красный сигнал светофора по ул. Гинтовта троллейбус.