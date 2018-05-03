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12:32 (мск), источник: Kazinform

Сальмонеллу в мясе курицы выявили в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае по итогам проведения исследования продукции птицеводства в одной из партий выявлена сальмонелла. Об этом сообщил заместитель руководителя областного департамента охраны общественного здоровья Владимир Нечитайло, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В нашей области проводилось исследование продукции птицеводства. В замороженном мясе птицы производства “Достойный выбор” (ООО “ФинИнвест”), филе и тушке цыпленка-бройлера (ООО “Чебаркульская птица” и ЗАО “Уралбройлер”) выявлено бактериальное обсеменение сальмонеллой и кишечной палочкой. Партии были не большие, после проведения исследования наши сотрудники вышли с внеплановой проверкой в места продажи. Но на момент внеплановой проверки остатков продукции уже не было», — сообщил В. Нечитайло.

Департаментом направлено письменное извещение в Комитет охраны общественного здоровья, а также поставщикам продукции.

«Комитет, в свою очередь, должен уведомить и российские структуры, товаропроизводителей. По казахстанской продукции пока вопросов нет. На сегодняшний день ситуация стабильная», — отметил замруководителя департамента.

В целом по итогам проверки продуктов птицеводства на костанайских прилавках выяснилась, что 17 проб из 37 не соответствуют тем или иным регламентам.

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