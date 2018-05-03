«Тойота» сбила девушку на переходе и спровоцировала еще два ДТП в Новосибирске
Аварии произошли днем 3 мая на улице Дуси Ковальчук, об этом сообщили специалисты Мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «ВКонтакте».
Аварии произошли днем 3 мая на улице Дуси Ковальчук, об этом сообщили специалисты Мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «ВКонтакте».
«Тойота» сбила девушку на переходе и спровоцировала еще два ДТП в Новосибирске, рассказали специалисты Мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».
ДТП случились днем 3 мая на улице Дуси Ковальчук. «Тойота» двигалась со стороны улицы Плановой в сторону улицы Дачной в крайнем правом ряду, в это время по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора девушка переходила дорогу.
«Водитель “Тойоты”, по неизвестной причине, заметил пешехода в последний момент и стал выворачивать влево, что привело к столкновению с “Ниссаном”. Он тоже хотел увернуться от “Тойоты” и, повернув в левый ряд, задел BMW», — прокомментировали ДТП аваркомы.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.