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12:31 (мск), источник: РИА Новости

В Омске лжепродавца майнинговых ферм осудили на три года тюрьмы

НОВОСИБИРСК, 3 мая — РИА Новости. Ленинский суд Омска приговорил к трем годам и четырем месяцам колонии местного жителя за хищение 2 миллионов рублей под видом продажи оборудования для майнинга криптовалют, сообщает в четверг прокуратура Омской области.

«Ленинский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении 54-летнего жителя Омска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Суд назначил ему наказание в виде трех лет четырех месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, летом 2017 года мужчина с подельником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, разместил в интернете объявление о продаже компьютерного оборудования, используемого для добычи криптовалюты. В действительности же такого оборудования у них не было.

В прокуратуре пояснили, что в июле 2017 года житель Новосибирска решил купить оборудование и связался с «продавцами», один из которых представился поставщиком оборудования из Китая и предложил покупателю доказать, что у него имеются 1,5 миллиона рублей. Доверчивый новосибирец попросил своих родственников перечислить на его имя через систему банковских переводов 1,5 миллиона рублей, после чего, по настоянию «продавца» якобы для проверки предоставил свои персональные данные и реквизиты перевода. Сообщники подделали документы, содержащие персональные данные потерпевшего, пришли в банк, где обналичили и похитили деньги, отметили в ведомстве.

«Аналогичным образом в августе 2017 года злоумышленники похитили денежные средства покупателя из Санкт-Петербурга в размере 500 тысяч рублей. При новой попытке снятия денежных средств в размере 500 тысяч рублей один из сообщников был задержан сотрудниками охраны банка и передан органам полиции. Вину в совершении преступления мужчина признал в полном объеме», — говорится в сообщении.

Кроме наказания в виде лишения свободы суд постановил взыскать с подсудимого в пользу потерпевших сумму причиненного ущерба. Приговор пока не вступил в силу.

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