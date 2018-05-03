В Башкирии стали чаще брать взятки

Источник: РИА "Новости"

За первый квартал 2018 года в Башкирии зарегистрировано 38 преступлений по статье «Получение взятки». Об этом говорится на сайте Генпрокуратуры России.

За весь 2017 год по статье «Получение взятки» в республике зарегистрировано 62 преступления. Таким образом, число коррупционных фактов, совершенных за три месяца, уже превысило половину годового уровня за 2017-й. При таких темпах в 2018 году количество преступлений этой направленности может превысить прошлогодний показатель в несколько раз.