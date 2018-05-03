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13:12 (мск), источник: АиФ Уфа

В Башкирии стали чаще брать взятки

С начала года число таких случаев выросло вдвое.

Источник: РИА "Новости"

За первый квартал 2018 года в Башкирии зарегистрировано 38 преступлений по статье «Получение взятки». Об этом говорится на сайте Генпрокуратуры России.

За весь 2017 год по статье «Получение взятки» в республике зарегистрировано 62 преступления. Таким образом, число коррупционных фактов, совершенных за три месяца, уже превысило половину годового уровня за 2017-й. При таких темпах в 2018 году количество преступлений этой направленности может превысить прошлогодний показатель в несколько раз.

По итогам марта зарегистрировано также 10 преступлений по статье «Дача взятки» (в прошлом году — 22). По данным ведомства, в I квартале 2018 года на предварительное расследование направлялись 22 дела по получению взятки и 12 дел по даче взятки. В суд были направлены 22 и 11 дел соответственно. Одно дело о даче взятки признано нераскрытым.

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