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13:21 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Челябинской области 253 человека отравились лекарствами

4 погибли.

За первый квартал 2018 года на Южном Урале 253 человека отравились лекарственными препаратами. В 4 случаях это привело к летальному исходу. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Почти столько же — 252 челябинца — отравились алкоголем. 11 из них скончались. За аналогичный период прошлого года количество смертей от алкогольного отравления было вдвое выше.

В 2018 году втрое сократилось количество отравлений наркотическими веществами — 148 случаев против 458 в первом квартале 2017 года. Число летальных случаев снизилось с 5 до 2.

Всего с жалобами на отравление обратились 896 человек. Стоит отметить, в большинстве случаев — 64,5% — челябинцы травились случайно. В прошлом году большинство делало это преднамеренно — с целью суицида, одурманивания или прерывания беременности.

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