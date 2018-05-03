В Челябинской области 253 человека отравились лекарствами

За первый квартал 2018 года на Южном Урале 253 человека отравились лекарственными препаратами. В 4 случаях это привело к летальному исходу. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Почти столько же — 252 челябинца — отравились алкоголем. 11 из них скончались. За аналогичный период прошлого года количество смертей от алкогольного отравления было вдвое выше.

В 2018 году втрое сократилось количество отравлений наркотическими веществами — 148 случаев против 458 в первом квартале 2017 года. Число летальных случаев снизилось с 5 до 2.