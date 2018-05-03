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13:31 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре задержан рецидивист, ограбивший ювелирный магазин

Он похитил с витрины более 30 золотых украшений на общую сумму свыше 250 тысяч рублей.

В дежурную часть отдела полиции Карасунского округа Краснодара поступило сообщение о хищении драгоценностей из ювелирного салона, расположенного на улице Уральской. Прибывшие по адресу сотрудники полиции выяснили, что один из посетителей неожиданно разбил витрину, схватил лоток с золотыми цепочками и убежал. Грабителю удалось похитить более 30 украшений на общую сумму свыше 250 тысяч рублей.

При изучении записи с камеры видеонаблюдения оперативники уголовного розыска узнали в злоумышленнике ранее неоднократно судимого за кражи 23-летнего уроженца Иркутской области, находившегося в розыске. Уже через несколько часов он был задержан и доставлен в отдел полиции. В ходе осмотра места жительства подозреваемого было обнаружено 14 похищенных золотых цепочек. Задержанный утверждает, что остальные ювелирные украшения он якобы потерял по дороге. Известно, что он готовился к совершению преступления и ранее посещал ювелирный салон.

Возбуждено уголовное дело. Задержанный заключен под стражу. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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