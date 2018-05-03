Полицейские задержали калининградца, обокравшего тату-салон на 260 тысяч рублей
Полицейские задержали жителя Калининграда, подозреваемого в краже из
Полицейские задержали жителя Калининграда, подозреваемого в краже из
По версии следствия, 32-летний мужчина проник в помещение, разбив стекло. Из салона он похитил различную офисную технику и девять
После кражи злоумышленник пытался продать оборудование. Похищенное имущество у него нашли во время обысков. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
В отношении жителя города возбудили дело по части 2 статьи 158 УК РФ — «Кража с незаконным проникновением в помещение». Мужчину заключили под стражу. Как выяснилось, он был неоднократно судим. Сейчас калининградца проверяют на причастность к другим имущественным преступлениям, в том числе кражам велосипедов и взломам торговых палаток.