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18:03 (мск), источник: Калининград.Ru

Полицейские задержали калининградца, обокравшего тату-салон на 260 тысяч рублей

Полицейские задержали жителя Калининграда, подозреваемого в краже из тату-салона. Инцидент произошёл в ночь с 30 на 31 марта на улице Станочной.

По версии следствия, 32-летний мужчина проник в помещение, разбив стекло. Из салона он похитил различную офисную технику и девять тату-машинок на общую сумму свыше 260 тысяч рублей.

После кражи злоумышленник пытался продать оборудование. Похищенное имущество у него нашли во время обысков. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В отношении жителя города возбудили дело по части 2 статьи 158 УК РФ — «Кража с незаконным проникновением в помещение». Мужчину заключили под стражу. Как выяснилось, он был неоднократно судим. Сейчас калининградца проверяют на причастность к другим имущественным преступлениям, в том числе кражам велосипедов и взломам торговых палаток.

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