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14:04 (мск), источник: Коммерсантъ

В Нижегородской области из Макарьевского монастыря похищено 10 икон

В Нижегородской области из храма, находящегося на территории Свято-Троицкого Макарьевского Желтоводского монастыря похищено сразу 10 икон.

Возраст некоторых из похищенных икон составляет несколько сотен лет, все они имеют большую историческую ценность. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ, по факту кражи возбуждено уголовное дело ч.4 ст. 158 УК РФ. В настоящее время ведется поиск преступника.

Макарьевский женский монастырь был основан в 1435 году. Является одним из самых посещаемых храмовых комплексов Нижегородской области. На его территории находятся пять храмов — Собор в честь Святой Троицы, храм в честь Успения Пресвятой Богородицы, храм в честь преподобного Макария Желтоводского, надвратный храм в честь Архангела Михаила, и домовый храм в честь преподобного Григория Пельшемского. Помимо туристов в монастырь приезжает большое количество паломников, желающих поклониться главе преподобного Макария и иконостасу с частичкой его мощей.

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