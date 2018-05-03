В Нижегородской области из Макарьевского монастыря похищено 10 икон

Возраст некоторых из похищенных икон составляет несколько сотен лет, все они имеют большую историческую ценность. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ, по факту кражи возбуждено уголовное дело ч.4 ст. 158 УК РФ. В настоящее время ведется поиск преступника.



Макарьевский женский монастырь был основан в 1435 году. Является одним из самых посещаемых храмовых комплексов Нижегородской области. На его территории находятся пять храмов — Собор в честь Святой Троицы, храм в честь Успения Пресвятой Богородицы, храм в честь преподобного Макария Желтоводского, надвратный храм в честь Архангела Михаила, и домовый храм в честь преподобного Григория Пельшемского. Помимо туристов в монастырь приезжает большое количество паломников, желающих поклониться главе преподобного Макария и иконостасу с частичкой его мощей.



