Легковушка слетела с дороги и опрокинулась на Среднем Урале. Среди погибших — женщины

В 02:45 на 168-м километре автодороги Екатеринбург — Серов водитель автомобиля «Хонда Аккорд» 1985 года рождения (стаж вождения 15 лет) превысил скорость. Машина вылетела в кювет и опрокинулась, сообщили в УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области.

«УралПолит.Ru» писал, что это уже вторая авария с гибелью людей в регионе за минувшие праздничные дни. Так, под Первоуральском водитель «Форда» выехал на встречную полосу, где врезался в «Хендай». В нем погибли водитель и пассажир, еще двое пассажиров пострадали. Владелец «Форда» вылетел в кювет и также получил различные травмы. По данным ГИБДД, он превысил скорость до 150 километров в час.