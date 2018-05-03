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13:30 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На Среднем Урале паводок отрезал дорогу к 22 населенным пунктам

Организованы переправы.

Источник: УралИнформБюро

В Свердловской области большая вода подтопила пять мостов и один подъезд к мосту. Переправу через реку Пышма у села Яр Талицкого городского округа на период половодья решили разобрать.

В результате временно ограничено автотранспортное сообщение с 22 населенными пунктами в Талицком и Туринском городских округах, Махневском муниципальном образовании, Байкаловском и Слободо-Туринском муниципальных районах. В них расположен 941 дом и проживает 2 636 человек.

Жизнедеятельность населения не нарушена, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе свердловского ГУ МЧС. «В населенных пунктах заблаговременно создан запас продуктов питания и товаров первой необходимости, организовано медицинское обеспечение и противопожарная защита. Сотрудниками Роспотребнадзора организован отбор проб и анализ питьевой воды», — уточнили в ведомстве.

Для обеспечения сообщения организованы две переправы. Лодочная переправа действует в Талицком городском округе на реке Пышма. На реке Тура в селе Туринская Слобода используется паром и лодка. В других территориях лодочные и паромные переправы начнут действовать после окончания ледохода.

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