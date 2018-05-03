На Среднем Урале паводок отрезал дорогу к 22 населенным пунктам

Источник: УралИнформБюро

В Свердловской области большая вода подтопила пять мостов и один подъезд к мосту. Переправу через реку Пышма у села Яр Талицкого городского округа на период половодья решили разобрать.

В результате временно ограничено автотранспортное сообщение с 22 населенными пунктами в Талицком и Туринском городских округах, Махневском муниципальном образовании, Байкаловском и Слободо-Туринском муниципальных районах. В них расположен 941 дом и проживает 2 636 человек.

Жизнедеятельность населения не нарушена, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе свердловского ГУ МЧС. «В населенных пунктах заблаговременно создан запас продуктов питания и товаров первой необходимости, организовано медицинское обеспечение и противопожарная защита. Сотрудниками Роспотребнадзора организован отбор проб и анализ питьевой воды», — уточнили в ведомстве.