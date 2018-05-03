На Среднем Урале паводок отрезал дорогу к 22 населенным пунктам
Организованы переправы.
Организованы переправы.
В Свердловской области большая вода подтопила пять мостов и один подъезд к мосту. Переправу через реку Пышма у села Яр Талицкого городского округа на период половодья решили разобрать.
В результате временно ограничено автотранспортное сообщение с 22 населенными пунктами в Талицком и Туринском городских округах, Махневском муниципальном образовании, Байкаловском и
Жизнедеятельность населения не нарушена, сообщили «Уралинформбюро» в
Для обеспечения сообщения организованы две переправы. Лодочная переправа действует в Талицком городском округе на реке Пышма. На реке Тура в селе Туринская Слобода используется паром и лодка. В других территориях лодочные и паромные переправы начнут действовать после окончания ледохода.