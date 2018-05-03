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13:47 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В Таганроге избили водителя скорой помощи

Полиция проверит информацию о том, что в Таганроге мужчина избил водителя скорой помощи и скрылся.

Источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

По информации Donday, 40-летний водитель скорой помощи ждал в машине возвращения фельдшера. К служебной машине подошел неизвестный мужчина и попросил сигарету. Водитель скорой отказал, злоумышленник набросился на него мужчину и несколько раз ударил. С травмами пострадавшего отвезли в больницу.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что по факту случившегося проводится проверка.

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