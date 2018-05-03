В Таганроге избили водителя скорой помощи

По информации Donday, 40-летний водитель скорой помощи ждал в машине возвращения фельдшера. К служебной машине подошел неизвестный мужчина и попросил сигарету. Водитель скорой отказал, злоумышленник набросился на него мужчину и несколько раз ударил. С травмами пострадавшего отвезли в больницу.