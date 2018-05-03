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13:55 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде продавец голыми руками отбилась от грабителя с ножом

Продавец салона сотовой связи голыми руками отбилась от 24-летнего грабителя в Волгограде, получив от него удар ножом в шею.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, злоумышленник не смог справиться с девушкой и украсть телефон, поэтому скрылся. После того, как продавец обратилась в больницу и полицию, преступника задержали. Угрозы жизни девушки нет.

Полицейским удалось выяснить, что 21 апреля грабитель, закрыв лицо медицинской маской, угрожая ножом другому продавцу еще одного салона сотовой связи, украл телефон стоимостью более 8 000 рублей. Как оказалось, грабитель уже ранее был неоднократно судим.

Полицейские предполагают, что грабитель мог совершить больше преступлений, поэтому просят всех, кто пострадал от него и узнал его, обратиться в полицию по телефонам 93−01−11 (дежурная часть УМВД по Волгограду), 62−40−20 (дежурная часть отдела полиции № 8), 93−76−83 и 93−76−62 (уголовный розыск отдела полиции № 8).

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