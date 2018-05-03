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14:01 (мск), источник: Volga News

В с. Кирилловка во время драки с соседом погиб подросток

В 5:00 1 мая во дворе дома на ул. Ленина в с. Кирилловка Ставропольского района было обнаружено тело 17-летнего школьника со ссадинами на шее.

По данным источника в правоохранительных органах, мальчик мог погибнуть из-за драки с 54-летним соседом.

Ранее подростка уже ловили на воровстве, а в день гибели он выпивал с соседом, с которым позже повздорил.

Уголовное дело пока не возбуждено, ведется проверка.

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