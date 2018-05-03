В Пермском крае задержали банду кредитных мошенников

Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, сотрудники фирмы предлагали жителям региона с плохой кредитной историей помощь в получении займов. Мошенники обещали, что после консультации и правильного оформления документов банки одобрят кредиты под низкий процент прямо в день обращения. Свои услуги они оценивали в разные суммы, в зависимости от займа, на который рассчитывали клиенты. По такой схеме злоумышленники обманули 150 жителей Пермского края. Общий ущерб составил около 300 тысяч рублей.