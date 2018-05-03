В Армавире задержали участника инцидента со стрельбой у бильярдного клуба
Возбудили уголовные дела о хулиганстве и умышленном повреждении имущества.
Возбудили уголовные дела о хулиганстве и умышленном повреждении имущества.
Сотрудники полиции установили личность одного из участников инцидента. Им оказался 32-летний местный житель, которого ранее привлекали к уголовной ответственности. Мужчину задержали, сообщили
У подозреваемого обнаружили предмет, похожий на пистолет. Его направили на исследование. Мужчину заключили под стражу. Расследование продолжается.
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