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15:16 (мск), источник: Кубань 24

В Армавире задержали участника инцидента со стрельбой у бильярдного клуба

Возбудили уголовные дела о хулиганстве и умышленном повреждении имущества.

Источник: Кубань 24

Сотрудники полиции установили личность одного из участников инцидента. Им оказался 32-летний местный житель, которого ранее привлекали к уголовной ответственности. Мужчину задержали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

У подозреваемого обнаружили предмет, похожий на пистолет. Его направили на исследование. Мужчину заключили под стражу. Расследование продолжается.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 29 апреля в 19:40 в дежурную часть ОМВД поступило сообщение о том, что возле бильярдного клуба произошла стрельба. По предварительным данным, между группой молодых людей произошел конфликт на бытовой почве, в результате которого было произведено несколько выстрелов из травматического пистолета в припаркованный автомобиль Mercedes.

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