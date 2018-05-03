Последний заплыв: в Крыму растет количество утонувших
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости Крым. В Крыму растет количество несчастных случаев на воде, за прошедшие выходные дни спасатели несколько раз привлекались к поиску людей в море. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости Крым. В Крыму растет количество несчастных случаев на воде, за прошедшие выходные дни спасатели несколько раз привлекались к поиску людей в море. Об этом сообщает
Один из случаев произошел в Керчи на пляже «Черепашка». Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина пошел купаться в море и не вернулся. Тело погибшего было найдено в 50 м от берега водолазами МЧС при проведении обследования акватории в районе пляжа.
В этот же день в Черноморском районе в порту был обнаружен мужчина без признаков жизни, который, как выяснилось позже, отправился на рыбалку и не вернулся.
Еще один трагичный случай произошел на городском пляже Ялты. Трое неизвестных мужчин пошли купаться в море, однако вернулся из воды только один. Двое его товарищей, по информации МЧС, получили травмы, несовместимые с жизнью.
Причины происшествий и освидетельствование тел погибших проводят сотрудники крымского главка МВД.
В связи с участившимися несчастными случаями спасатели напоминает жителям и гостям полуострова о необходимости соблюдать правила безопасности на водных объектах Республики. Особенно это актуально сейчас, когда установилась жара, а вода еще недостаточно прогрелась.
На данный момент максимальная температура воды в Черном и Азовском морях достигает +15…+16 градусов, в то время как купание рекомендовано начинать при температуре не менее +20, отмечают в МЧС.
«Сейчас довольно опасное время для проведения отдыха на водных объектах Республики. Температура воды еще не достигла оптимальных отметок, и для людей, у которых существуют проблемы со здоровьем, купание в холодной воде может закончиться плачевно, — отмечает начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Сергей Шахов. — Также для этого периода времени характерна постоянная смена течений и штормовая погода, что тоже может стать причиной возникновения ЧП».