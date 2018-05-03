Военный эксперт прокомментировал крушение самолета Су-30СМ в Сирии

Источник: РИА Новости

Об этом РИА Новости заявил в четверг бывший заместитель главнокомандующего ВВС РФ генерал-полковник Николай Антошкин.

«Такие случаи бывают редко, обычно летчики птиц видят. По правилам управления самолетом, если двигатели все-таки “встали”, то нужно катапультироваться. Я не знаю, почему пилоты в этом случае так не поступили, на этих самолетах (Су-30СМ), можно даже с земли катапультироваться. Это должна выяснить специальная комиссия», — сказал собеседник агентства.

Говоря о способах избежать попадания посторонних предметов в силовую установку самолета, генерал пояснил, что на стадии руления на двигателях сохраняются специальные сетки, препятствующие попаданию в них камней. Но при взлете они убираются, поскольку на этом этапе самолету необходим сильный поток воздуха.

Сегодня утром российский истребитель Су-30СМ разбился после взлета с аэродрома Хмеймим, оба пилота, по докладу с места, погибли. По предварительной информации Минобороны, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы. Самолет никто не обстреливал, подчеркивают в военном ведомстве.

Двухместный многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-30СМ является последней модификацией базового Су-30. Он доработан в соответствии с требованиями Минобороны РФ по вооружению, системам радиолокации, связи и государственного опознавания, другому оборудованию.