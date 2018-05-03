Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия нанесла смертельный экономический удар по США - эксперт
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Как воспитывала детей Екатерина II
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Ксения Собчак стала копией матери
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом»
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
Климова высказалась о женщинах за 40: Жестоко, но честно
«Борьба переходит в агонию»: Михальчик о болезни
Ксения Собчак стала копией матери
Натали рассказала о пластике
Уставший врач из Орла попал на видео недовольного пациента
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Самые удивительные небоскребы планеты
Фоторепортажи
8World Photography Awards объявили лучших фотографов года
12Восстание обреченных
14:08 (мск), источник: РИА Новости

Военный эксперт прокомментировал крушение самолета Су-30СМ в Сирии

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Если двигатели самолета «встали» после попадания птицы, летчикам необходимо катапультироваться — почему это не сделали пилоты разбившегося в Сирии истребителя Су-30СМ, предстоит выяснить специальной комиссии.

Источник: РИА Новости

Об этом РИА Новости заявил в четверг бывший заместитель главнокомандующего ВВС РФ генерал-полковник Николай Антошкин.

«Такие случаи бывают редко, обычно летчики птиц видят. По правилам управления самолетом, если двигатели все-таки “встали”, то нужно катапультироваться. Я не знаю, почему пилоты в этом случае так не поступили, на этих самолетах (Су-30СМ), можно даже с земли катапультироваться. Это должна выяснить специальная комиссия», — сказал собеседник агентства.

Говоря о способах избежать попадания посторонних предметов в силовую установку самолета, генерал пояснил, что на стадии руления на двигателях сохраняются специальные сетки, препятствующие попаданию в них камней. Но при взлете они убираются, поскольку на этом этапе самолету необходим сильный поток воздуха.

Сегодня утром российский истребитель Су-30СМ разбился после взлета с аэродрома Хмеймим, оба пилота, по докладу с места, погибли. По предварительной информации Минобороны, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы. Самолет никто не обстреливал, подчеркивают в военном ведомстве.

Двухместный многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-30СМ является последней модификацией базового Су-30. Он доработан в соответствии с требованиями Минобороны РФ по вооружению, системам радиолокации, связи и государственного опознавания, другому оборудованию.

Самолет предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей.

 Трамп продает армию США. На очереди — слабые союзники
Названа возможная причина катастрофы Су-30СМ в Сирии
В Сирии разбился российский истребитель
Названа страна с лучшим в мире качеством воздуха
Роструд напомнил о графике праздничных дней на следующей неделе
О том, как мы всю жизнь едим насекомых, не подозревая об этом
Почему россияне боятся говорить о своей зарплате
«Неуд» по рисованию: как чиновники пристрастились к фотошопу
Не сочтите за труд: кто получает работу, о которой мечтают все
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Шапито, а не игра. «Ливерпуль» вышел в финал ЛЧ, уступив «Роме» «Ливерпуль» — в финале Лиги чемпионов спустя 11 лет. Клопп — спустя пять. И опять «Ливерпуль», как и его тренер, не выглядит фаворитом предстоящего матча
Авто
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото) Мы привыкли говорить, что китайские автомобили кого-то копируют. Когда-то так оно и было, а в автомобильном мире появился устойчивый термин «китайские клоны»
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Дочь Игоря Николаева стала звездой шоу Андрея Малахова Маленькая наследница певца Вероника впервые появилась на телевидении
Недвижимость
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
За что вас могут не выпустить за границу
Россияне ждут снижения цен на жилье
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
6 неожиданных модных сочетаний цветов, которые нам понравились Черный + красный, белый + голубой, розовый + красный – старая и новая классика, которая бросается на тебя с каждой витрины магазина
Дети
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью Фигура телезвезды заметно изменилась.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь