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16:29 (мск), источник: Коммерсантъ

В Таганроге назначена доследственная проверка по факту гибели двух человек в пожаре

СУ СКР по Ростовской области проводит доследственную проверку по факту гибели двух человек в результате пожара, который произошел в Таганроге 2 мая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, на ул. Чехова в Таганроге произошел пожар, после которого обнаружено тело 73-летней женщины. Рядом с домом, на земле, также нашли тело 60-летнего мужчины.

«Второе тело обнаружено с телесными повреждениями характерными для падения с высоты. По предварительным данным, мужчина упал из окна балкона во время пожара», — говорится в сообщении.

Как ранее писал «Ъ-Юг», возгорание произошло около полуночи. Потушить огонь пожарным удалось за полчаса, на месте работали 24 человека и семь единиц техники.

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