В Таганроге назначена доследственная проверка по факту гибели двух человек в пожаре

По версии следствия, на ул. Чехова в Таганроге произошел пожар, после которого обнаружено тело 73-летней женщины. Рядом с домом, на земле, также нашли тело 60-летнего мужчины.

«Второе тело обнаружено с телесными повреждениями характерными для падения с высоты. По предварительным данным, мужчина упал из окна балкона во время пожара», — говорится в сообщении.