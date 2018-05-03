В Таганроге назначена доследственная проверка по факту гибели двух человек в пожаре
СУ СКР по Ростовской области проводит доследственную проверку по факту гибели двух человек в результате пожара, который произошел в Таганроге 2 мая. Об этом сообщает
СУ СКР по Ростовской области проводит доследственную проверку по факту гибели двух человек в результате пожара, который произошел в Таганроге 2 мая. Об этом сообщает
По версии следствия, на ул. Чехова в Таганроге произошел пожар, после которого обнаружено тело 73-летней женщины. Рядом с домом, на земле, также нашли тело 60-летнего мужчины.
«Второе тело обнаружено с телесными повреждениями характерными для падения с высоты. По предварительным данным, мужчина упал из окна балкона во время пожара», — говорится в сообщении.
Как ранее писал «Ъ-Юг», возгорание произошло около полуночи. Потушить огонь пожарным удалось за полчаса, на месте работали 24 человека и семь единиц техники.