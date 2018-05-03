Канал поставки героина перекрыли в Краснодаре
Сотрудники регионального управления ФСБ обнаружили уроженца одной из среднеазиатских республик, который организовал канал поставки наркотиков.
Сотрудники регионального управления ФСБ обнаружили уроженца одной из среднеазиатских республик, который организовал канал поставки наркотиков.
Мужчина не только организовал доставку героина на территорию Краснодарского края, его хранение, но и изготовление крупных
При обыске в доме наркодилера сотрудники ФСБ обнаружили 600 граммов героина.
Следственным отделом Управления по данному факту возбуждено и расследовано уголовное дело. В ходе следствия вина обвиняемого была полностью доказана, сообщили в
Прикубанский районный суд Краснодара признал мужчину виновным и приговорил к лишению свободы на 9 лет и 8 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор суда уже вступил в законную силу.