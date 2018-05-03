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15:55 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Канал поставки героина перекрыли в Краснодаре

Сотрудники регионального управления ФСБ обнаружили уроженца одной из среднеазиатских республик, который организовал канал поставки наркотиков.

Мужчина не только организовал доставку героина на территорию Краснодарского края, его хранение, но и изготовление крупных тайников-закладок для передачи мелкооптовым сбытчикам.

При обыске в доме наркодилера сотрудники ФСБ обнаружили 600 граммов героина.

Следственным отделом Управления по данному факту возбуждено и расследовано уголовное дело. В ходе следствия вина обвиняемого была полностью доказана, сообщили в пресс-службе ведомства.

Прикубанский районный суд Краснодара признал мужчину виновным и приговорил к лишению свободы на 9 лет и 8 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор суда уже вступил в законную силу.

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