Канал поставки героина перекрыли в Краснодаре

Мужчина не только организовал доставку героина на территорию Краснодарского края, его хранение, но и изготовление крупных тайников-закладок для передачи мелкооптовым сбытчикам.

При обыске в доме наркодилера сотрудники ФСБ обнаружили 600 граммов героина.

Следственным отделом Управления по данному факту возбуждено и расследовано уголовное дело. В ходе следствия вина обвиняемого была полностью доказана, сообщили в пресс-службе ведомства.