Министра спорта Кубани Людмилу Чернову отправили под домашний арест

Источник: Комсомольская правда

3 мая Октябрьский районный суд Краснодара избрал меру пресечения министру физической культуры и спорта Кубани олимпийской чемпионке Людмиле Черновой. Ее отправили под домашний арест на один месяц — до 26 июня.

— Суд согласился со следователем ГУ МВД России об избрании для задержанной меры пресечения в виде домашнего ареста в связи с тяжестью обвинения и состоянием здоровья женщины, — сообщил «Комсомольской правде-Кубань» источник в правоохранительных органах.

При этом на заседании Людмила Чернова свою вину не признала. Она сказала, что к противоправным действиям не имеет никакого отношения.