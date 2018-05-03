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15:01 (мск), источник: Комсомольская правда

Министра спорта Кубани Людмилу Чернову отправили под домашний арест

Свою вину олимпийская чемпионка не признает.

Источник: Комсомольская правда

3 мая Октябрьский районный суд Краснодара избрал меру пресечения министру физической культуры и спорта Кубани олимпийской чемпионке Людмиле Черновой. Ее отправили под домашний арест на один месяц — до 26 июня.

— Суд согласился со следователем ГУ МВД России об избрании для задержанной меры пресечения в виде домашнего ареста в связи с тяжестью обвинения и состоянием здоровья женщины, — сообщил «Комсомольской правде-Кубань» источник в правоохранительных органах.

При этом на заседании Людмила Чернова свою вину не признала. Она сказала, что к противоправным действиям не имеет никакого отношения.

Напомним, в отношении министра спорта Кубани возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий. Ее подозревают в выплатах 886 миллионов субсидий ФК «Кубань» в рамках региональной программы при поддержке по игровым видам спорта.

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