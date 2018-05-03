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14:46 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Алькеевском районе загорелся «Кукурузник»

(Казань, 3 мая, «Татар-информ»). В Алькеевском районе загорелся самолет Ан-2, предназначенный для опыления полей удобрениями, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент произошел утром возле села Среднее Алькеево.

Прибывшим пожарным летчик рассказал, что пожар произошел в моторном отсеке. Возгорание ему удалось потушить самостоятельно.

Как выяснилось, при помощи «Кукурузника» над полями агрохолдинга «Красный восток Агро» распыляли сухие удобрения. В момент возгорания биплан был пустой.

В результате инцидента никто не пострадал. В данный момент специалисты выясняют, что стало причиной возгорания.

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