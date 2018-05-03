В Алькеевском районе загорелся «Кукурузник»

Инцидент произошел утром возле села Среднее Алькеево.

Прибывшим пожарным летчик рассказал, что пожар произошел в моторном отсеке. Возгорание ему удалось потушить самостоятельно.

Как выяснилось, при помощи «Кукурузника» над полями агрохолдинга «Красный восток Агро» распыляли сухие удобрения. В момент возгорания биплан был пустой.