В Алькеевском районе загорелся «Кукурузник»
(Казань, 3 мая, «Татар-информ»). В Алькеевском районе загорелся самолет Ан-2, предназначенный для опыления полей удобрениями, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 3 мая, «Татар-информ»). В Алькеевском районе загорелся самолет Ан-2, предназначенный для опыления полей удобрениями, сообщили ИА «Татар-информ» в
Инцидент произошел утром возле села Среднее Алькеево.
Прибывшим пожарным летчик рассказал, что пожар произошел в моторном отсеке. Возгорание ему удалось потушить самостоятельно.
Как выяснилось, при помощи «Кукурузника» над полями агрохолдинга «Красный восток Агро» распыляли сухие удобрения. В момент возгорания биплан был пустой.
В результате инцидента никто не пострадал. В данный момент специалисты выясняют, что стало причиной возгорания.