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16:04 (мск), источник: Комсомольская правда

У жителя Симферополя, пока он пил кофе, угнали и разбили машину

Мужчина зашел в кафе, но оставил ключи в замке зажигания.

В дежурную часть полиции города Симферополя пришел 40-летний горожанин и написал заявление о том, что него украли машину.

Заявитель объяснил, что остановился выпить чашечку кофе и направился в точку общепита, оставив ключи в замке зажигания.

— Находясь возле кафе, он увидел, как неизвестный, угоняя его автомобиль, совершил ДТП и скрылся в неизвестном направлении, — сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Сотрудникам уголовного розыска удалось по горячим следам задержать 25-летнего жителя Симферопольского района, который подозревается в совершении это преступления.

Молодой человек признался, что хотел угнать машину, чтобы распилить ее и сдать в металлолом.

На сегодняшний день возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.

По ч.1 ст. 166 УК РФ крымчанину грозит до 5 лет лишения свободы.

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