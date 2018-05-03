У жителя Симферополя, пока он пил кофе, угнали и разбили машину

В дежурную часть полиции города Симферополя пришел 40-летний горожанин и написал заявление о том, что него украли машину.

Заявитель объяснил, что остановился выпить чашечку кофе и направился в точку общепита, оставив ключи в замке зажигания.

— Находясь возле кафе, он увидел, как неизвестный, угоняя его автомобиль, совершил ДТП и скрылся в неизвестном направлении, — сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Сотрудникам уголовного розыска удалось по горячим следам задержать 25-летнего жителя Симферопольского района, который подозревается в совершении это преступления.

Молодой человек признался, что хотел угнать машину, чтобы распилить ее и сдать в металлолом.

На сегодняшний день возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.