У жителя Симферополя, пока он пил кофе, угнали и разбили машину
Мужчина зашел в кафе, но оставил ключи в замке зажигания.
Мужчина зашел в кафе, но оставил ключи в замке зажигания.
В дежурную часть полиции города Симферополя пришел 40-летний горожанин и написал заявление о том, что него украли машину.
Заявитель объяснил, что остановился выпить чашечку кофе и направился в точку общепита, оставив ключи в замке зажигания.
— Находясь возле кафе, он увидел, как неизвестный, угоняя его автомобиль, совершил ДТП и скрылся в неизвестном направлении, — сообщает
Сотрудникам уголовного розыска удалось по горячим следам задержать 25-летнего жителя Симферопольского района, который подозревается в совершении это преступления.
Молодой человек признался, что хотел угнать машину, чтобы распилить ее и сдать в металлолом.
На сегодняшний день возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
По ч.1 ст. 166 УК РФ крымчанину грозит до 5 лет лишения свободы.