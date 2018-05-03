В Самаре на Пугачевском тракте сгорел автобус

В Самаре на автотранспортном предприятии на Пугачевском тракте около Безымянского кладбища днем в четверг, 3 мая, произошел пожар. Загорелся автобус «МАЗ».

Как сообщил корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» источник, знакомый с ситуацией, автобус новый, он еще не вышел на линию и даже не поставлен на учет.

— «МАЗ» сгорел полностью. Стоящие рядом автобусы не пострадали, только один закоптился. Среди людей пострадавших нет, — рассказал собеседник.