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14:45 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре на Пугачевском тракте сгорел автобус

К счастью, никто не пострадал.

В Самаре на автотранспортном предприятии на Пугачевском тракте около Безымянского кладбища днем в четверг, 3 мая, произошел пожар. Загорелся автобус «МАЗ».

Как сообщил корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» источник, знакомый с ситуацией, автобус новый, он еще не вышел на линию и даже не поставлен на учет.

— «МАЗ» сгорел полностью. Стоящие рядом автобусы не пострадали, только один закоптился. Среди людей пострадавших нет, — рассказал собеседник.

На месте работали пожарные. Предварительная причина пожара — неисправность проводки.

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