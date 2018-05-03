18-летняя регбистка погибла на матче
Трагедия произошла на чемпионате Италии по регби среди женских команд.
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Трагедия произошла на чемпионате Италии по регби среди женских команд.
В ходе одного из матчей регбистка Ребекка Бралья из команды «Аматори Парма» упала, сильно ударившись затылком.
Как сообщает sportx.kz, спортсменку без сознания госпитализировали вертолетом в больницу города Чезена.
Врачи прооперировали девушку, однако все оказалось тщетно. Несколько грядущих матчей национального первенства начнутся с минуты молчания. Погибшей было всего 18 лет.