В приморском поселке удалось восстановить электроснабжение в 600 домах

По состоянию на 20 часов местного времени электроснабжение в поселке Веселый Яр полностью восстановлено — с самого утра четверга, 3 мая здесь работали бригады «Оборонэнерго». Ситуация в поселке, как и на всей территории муниципального образования, продолжает оставаться сложной — погодные условия практически не улучшаются. Вновь начался сильный дождь, ветер так и не стихает и достигает порывами до 25 метров в секунду.

«Где было возможно по правилам техники безопасности, ремонтные бригады сразу же выезжали на место, — рассказали в беседе с DEITA.RU в диспетчерской службе муниципального образования, — в данный момент в поселке Ольга несколько домов еще остаются без света, в поселке Веселый Яр удалось устранить последствия аварии. Сильный ветер валил деревья, было много обрывов линий электропередач, поэтому работали целый день, но в 600 домах сейчас есть свет. Что касается оставшихся без электричества нескольких домов в поселке Ольга, то в вечернее время суток (по правилам техники безопасности) работы проводить нельзя, они будут продолжены утром», — пояснили в диспетчерской службе.